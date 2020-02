EasyJet cancela voos, especialmente de e para Itália

easyJet está acompanhar o desenvolvimento do surto do novo coronavírus © Fabrice Coffrini/AFP

A companhia aérea low cost easyJet anunciou esta sexta-feira que vai cancelar alguns voos, principalmente os que entram e saem de Itália, devido a um "abrandamento significativo na procura e na taxa de ocupação" de e para o norte de Itália.

"Embora seja ainda muito cedo para determinar qual será o impacto do surto do Covid-19, nas previsões e orientações do corrente ano, para os negócios das companhias aéreas e do turismo, continuamos atentos aos desenvolvimentos e atualizaremos a informação junto de todos os mercados, sempre que se justifique", adianta a easyJet em comunicado enviado às redações.

A easyJet garante ainda que tem um grupo de trabalho multidisciplinar a acompanhar o desenvolvimento do surto diariamente para decidir as melhores medidas a adotar. Até ao momento, os procedimentos aplicados são semelhantes aos desenvolvidos durante a epidemia de SARS e outras emergências de saúde global.

Para tentar diminuir o impacto do novo coronavírus a easyJet vai ainda cortar no orçamento das áreas administrativas e gastos discricionários; congelar o recrutamento, promoções e aumentos salariais em toda a rede; adiar projetos não urgentes e gastos de capital; propor aos seus funcionários licenças não remunerada e interrupção de formação não obrigatória; trabalhar com fornecedores para redução adicional de custos; realocar de aviões para o verão de 2020.

"A easyJet está a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades e a seguir as diretrizes fornecidas pela Organização Mundial da Saúde e pela Agência Europeia para a Segurança da Aviação para garantir a saúde e o bem-estar dos nossos colaboradores e clientes", acrescenta a companhia.

