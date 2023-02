Economia cresce mas não chega à carteira, 30 adeptos detidos e outros destaques TSF

António Costa Silva, ministro da Economia e do Mar © André Kosters/Lusa

O ministro da Economia reconhece que há uma "dessintonia entre os números da economia e a vida dos portugueses." Em declarações esta quarta-feira no Fórum TSF, António Costa Silva destaca "a performance notável da economia portuguesa", mas admite que ainda não se traduz no bolso dos portugueses.

Pelo menos 30 "simpatizantes do Benfica e do Sporting" alegadamente envolvidos em confrontos foram esta quarta-feira detidos no âmbito de uma operação de "grande envergadura" na área da Grande Lisboa e na margem sul do Tejo, suspeitos de agressões e roubos.

A Anacom quer reduzir a fidelização dos contratos das telecomunicações para um máximo de seis meses, em vez dos atuais 24, para promover a redução dos preços. Em conferência de imprensa, o presidente do regulador, João Cadete de Matos, adianta que os preços das telecomunicações em Portugal "estão muito acima da média europeia", sendo que os aumentos são "injustificados", e, por isso, a proposta de alteração à lei já seguiu para o Governo.

O ministério da Educação garante que os serviços mínimos decretados para responder à imprevisibilidade da greve do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP) só se aplica a esse mesmo pré-aviso e não dos outros sindicatos, que também estão em greve.

Já o presidente da Associação dos Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) adianta que, nas últimas horas, foi possível esclarecer muitas das dúvidas que os diretores das escolas tinham - e têm - sobre a aplicação dos serviços mínimos à greve convocada pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP).

Foi descoberta a sétima piroga monóxila no rio Lima, em Viana do Castelo. As seis anteriores encontradas estão classificadas como Conjunto de Interesse Nacional, tendo-lhes sido atribuída a designação de "tesouro nacional".

E na Austrália, outra descoberta impressionante: Foi descoberta esta quarta-feira a cápsula minúscula, mas com níveis de radiação perigosos para a saúde humana, que tinha sido perdida durante o transporte. "Foi como encontrar uma agulha num palheiro", descrevem as autoridades australianas - as buscas pelo objeto do tamanho de um feijão-frade decorreram numa estrada duas vezes maior do que o tamanho de Portugal do extremo norte ao extremo sul.