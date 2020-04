EDP alvo de ataque informático

Já foram aplicadas medidas de prevenção na EDP © DR

A EDP confirmou à TSF que, esta segunda-feira de manhã, foi alvo de um ataque informático. Em comunicado, a empresa adianta que o ataque em causa está a condicionar o normal funcionamento de uma parte dos seus serviços, sobretudo no que diz respeito ao atendimento de clientes.

No entanto, a EDP garante que o fornecimento de energia não está em causa. A nota acrescenta ainda que foram já aplicadas medidas de prevenção e proteção dos sistemas informáticos, sendo que a empresa está a colaborar com as autoridades na investigação deste caso.

Sobre a informação de que os autores do ataque teriam, alegadamente, pedido um resgate de cerca de dez milhões de euros para não publicar dados roubados da empresa, fonte da EDP nega ter qualquer informação sobre este assunto, acrescentando que a empresa não foi contactada por ninguém a pedir qualquer resgate.