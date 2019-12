EDP espera noite complicada. "Muitos milhares" ainda sem energia

© Miguel Pereira/Global Imagens

Por TSF 19 Dezembro, 2019 • 20:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há ainda "muitos milhares de pessoas" sem eletricidade em casa. Quem o admite é a EDP, que sublinha que depois de uma fase de alguma acalmia, com o cair da noite, a depressão Elsa voltou a fazer estragos na rede elétrica.

Fernanda Bonifácio, porta-voz da empresa da EDP, fez há poucos minutos uma atualização dos dados e admite que há bastantes linhas afetadas.

"Temos cerca de 125 linhas de alta e média tensão afetadas", conta. Há "cerca de 1200" operacionais no terreno, sendo que a intempérie está agora também a afetar as zonas do Mondego e Tejo, depois de se ter concentrado maioritariamente a Norte.

Com os dados que tem, a EDP perspetiva "uma noite complicada" para os técnicos. A empresa não sabe quando será reposta a energia aos "muitos milhares" de portugueses que nas zonas norte e centro do país estão sem eletricidade.