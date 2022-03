EDP sobe preço da eletricidade em 3%, situação de alerta em Portugal até dia 30 e outros destaques TSF

A EDP Comercial anunciou que vai aumentar o preço da eletricidade aos clientes domésticos © André Luís Alves / Global Imagens

A EDP Comercial anunciou, esta quinta-feira, que vai aumentar o preço da eletricidade aos clientes domésticos em 3%, a partir de maio, uma atualização "em linha com o recente anúncio de ajuste da tarifa do mercado regulado", apontou a empresa.

O Governo decidiu prolongar a situação de alerta devido à Covid-19 até 30 de março, numa resolução aprovada em Conselho de Ministros. A situação de alerta, nível mais baixo de resposta a situações de catástrofes da Lei de Base da Proteção Civil, terminava na próxima terça-feira.

À Ucrânia chegou a imagem de Nossa Senhora de Fátima, enviada pelo Santuário de Fátima para a diocese de Lviv perante o olhar e a fé de milhares de pessoas. Veja a reportagem do enviado especial TSF à Ucrânia, Pedro Cruz.

Esta cidade ucraniana fervilha. Nos dois últimos dias, os termómetros não desceram a zero. Na altura mais quente chegaram aos 14 graus. É primavera na Ucrânia. Aliás, pelo calendário, o inverno acabou a um de março. Mas os sinais da chegada da nova estação demoraram a chegar. Pedro Cruz, enviado especial da TSF à Ucrânia, conta como na segunda e terça feira o centro da cidade se encheu de gente.

Em Kiev, a noite foi aparentemente mais calma do que a anterior, mas ouviram-se sirenes e a defesa antiaérea, bem como algumas detonações à distância. A frente de batalha está, por esta altura, no lado ocidental da cidade, à volta de Irpin, local de origem dos rockets, e os ataques já atingem zonas civis de Kiev, conta André Luís Alves, na capital ucraniana.

As negociações para um cessar-fogo na Ucrânia podem incluir uma "reunião especial" entre o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o russo, Vladimir Putin, segundo um assessor do primeiro, Mykhailo Podolyak. Podolyak referiu que, nas negociações, está a ser estudada uma "fórmula legal" para acomodar o estatuto das regiões pró-russas de Donetsk e Lugansk.

Por cá, a greve dos camionistas de transportes de mercadorias em Espanha está a bloquear estradas e a atingir os camionistas portugueses que se encontram a circular pelo país. Um dos camionistas afetados pela situação é o próprio presidente do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM). Anacleto Rodrigues conta à TSF que fez a viagem desde França e foi mandado parar por um piquete em Ciudad Real.

Os transportes de mercadorias até 3,5 toneladas e entre 3,5 e 35 toneladas vão receber apoio de 342 euros e 810 euros, respetivamente, para combustível, valor que é de 1.260 euros a partir das 35 toneladas. Estes valores resultam da decisão do Governo em subsidiar em 30 cêntimos por litro de combustível até às 35 toneladas e em 20 cêntimos por litro a partir das 35 toneladas, segundo anunciou o Ministério das Infraestruturas e da Habitação, indicando que a isto se soma uma subsidiação de 30 cêntimos por litro de AdBlue.

O Governo decidiu manter as condições excecionais dos exames do secundário, que só contam para acesso ao ensino superior, e anunciou que as provas finais do 9.º ano vão servir este ano apenas para aferição. As medidas extraordinárias para a avaliação externa do ensino básico e secundário foram decididas em Conselho de Ministros.

Álvaro Sobrinho, o ex-presidente do Banco Espírito Santo Angola (BESA) ficou sujeito a uma caução de seis milhões de euros e impedido de sair de Portugal enquanto não prestar a caução, disse o seu advogado à saída do Tribunal Central de Instrução Criminal.