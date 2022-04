Eduardo Cabrita constituído arguido por atropelamento mortal na A6

Eduardo Cabrita © José Sena Goulão/Lusa

Eduardo Cabrita foi formalmente constituído arguido pelo atropelamento mortal na A6, a 18 de junho de 2021, confirma o Jornal Público.

O ex-ministro da Administração Interna foi ouvido, esta sexta-feira, pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Évora e a decisão foi tomada, segundo o Ministério Público de Évora, por "factos capazes de integrar a eventual prática de um crime de homicídio por negligência por omissão".

A decisão vem na sequência da abertura do processo, onde, até ao momento, apenas o motorista do governante tinha sido constituído arguido.

Segundo o que o Público também apurou, as declarações de Eduardo Cabrita perante o tribunal não divergiram em relação aos depoimentos apresentados a 2 de novembro do ano passado, onde era apenas testemunha.

Em 18 de junho de 2021, a viatura oficial em que seguia Eduardo Cabrita atropelou mortalmente Nuno Santos, trabalhador que fazia a manutenção da Autoestrada 6 (A6), ao quilómetro 77,600 da via, no sentido Estremoz-Évora.

A falta de visibilidade pode ter sido um fator fundamental no acidente com o carro onde seguia o ministro Eduardo Cabrita, na A6, a 18 de junho, terminando com a morte de um trabalhador que fazia a manutenção da via.

Fonte da Brisa à TSF, confirmou, em junho de 2021, que os trabalhos na A6 na altura do acidente que envolveu carro do MAI estavam sinalizados e "conforme os procedimentos de segurança adequados para este tipo de intervenção".

Eduardo Cabrita é o terceiro arguido do processo e junta-se ao motorista da viatura oficial que atropelou o trabalhador e em que seguia o então governante, Marco Pontes, e ao chefe de segurança da comitiva, Nuno Dias.

À entrada do tribunal, Eduardo Cabrita escusou-se a prestar declarações aos jornalistas, tendo sido, à saída, cerca de uma hora depois, igualmente parco em palavras: "O que tinha a dizer, disse-o no processo", afirmou.

No inquérito do processo, segundo os autos consultados em dezembro pela Lusa, o antigo ministro disse que não deu "qualquer indicação quanto à velocidade a adotar" pela viatura, "nem de urgência em chegar ao destino".

Quanto à agenda de trabalho, Eduardo Cabrita precisou então que "não tinha compromissos externos agendados, apenas reuniões internas" no Ministério da Administração Interna (MAI), na tarde desse dia.

*Notícia atualizada às 12h40