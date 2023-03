Elas é com ele. Manuel Serrão é um patrão "muito feliz" entre oito mulheres

© Foto de Unseen Studio na Unsplash

Até 1992, Manuel Serrão trabalhou por conta de outrem.

"Os problemas que eu tinha, nessa altura, eram as discussões entre homens e mulheres. Jurei que um dia em que tivesse uma empresa minha ia trabalhar só com homens ou só com mulheres."

Promessa feita, promessa cumprida. Quando o empresário passou de empregado a patrão, no setor têxtil, o acaso tomou conta do destino.

"A primeira pessoa que se apresentou para trabalhar comigo era uma mulher, portanto, a partir daí, só trabalhei com mulheres. Mas dou graças a Deus por ter feito essa opção, porque, de facto, naquilo que eu faço as mulheres são realmente mais competentes que os homens."

No escritório trabalham, diariamente, ele e mais oito mulheres. Um grupo que parece um fato à medida.

"Dão-se todas muito bem! Nunca tive um problema relacionado com algum mau estar entre as colaboradoras. Até por isso tive razão na decisão que tomei."

A contratação mais antiga tem 30 anos, enquanto a mais recente apenas três.

Manuel Serrão sente-se como peixe na água e, em celebrações, como os jantares de natal, está como quer.

"Sinto-me muito bem acompanhado!"

Manuel Serrão patrão é rigoroso, pontual, leal e exige o mesmo.

"Não tenho tido ao longo destes 30 anos, praticamente, qualquer razão de queixa. Tive uma vez, que me lembro e a pessoa deixou de colaborar comigo."

Defeitos, problemas, amuos... nada a apontar?

"Se me perguntar pontos negativos, eu não tenho nada a apontar. Não me arrependo de nada. Agora, também, vamos lá ser justos... também acho que tenho algum mérito. A forma como tenho trabalhado com elas, ao longo destes anos todos, também explica porque é que estão a trabalhar comigo aos anos que estão."

Um escritório cheio de mulheres pode dar origem a muitas brincadeiras. Manuel Serrão não brinca. Recusa falar em "Serranetes" ou "galinheiro", mas os amigos já aproveitaram.

"No tempo das 'Santanetes', eles puseram, numa festa, um quadro com a 'Serranetes'... até achei graça na altura, mas na altura... Agora, eu sei é que os meus amigos têm é inveja, porque gostavam de ter um ambiente de trabalho igual ao que eu tenho."

Homens, nem vê-los no escritório. Eles só são contratados para trabalhos ocasionais. O resto... é com elas.