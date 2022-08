Eleições em Angola sob ameaça de impugnação, um aviso sobre os aumentos no gás e outros destaques TSF

© Ampe Rogério/EPA

A manhã informativa da TSF desta quinta-feira fica marcada pelos resultados provisórios das eleições em Angola. O MPLA está a liderar, com 52,08%, num momento em que já foram escrutinados 86,41% dos votos a nível nacional. Em declarações à TSF, a UNITA admitiu que pondera impugnar as eleições gerais, defendendo que os resultados avançados, e que dão a vitória ao MPLA, não "correspondem à realidade".

Pode acompanhar tudo sobre os resultados das eleições em Angola aqui:

Na ordem do dia estão também os aumentos do preço do gás. A Deco alerta que não pode haver alterações a meio dos contratos, a não ser que no documento essa possibilidade esteja considerada. Nesse caso, a empresa deve comunicar a alteração de preço ao consumidor com uma antecedência de 30 dias.

E já vão três. A banda britânica Coldplay vai dar um terceiro concerto no Estádio Cidade de Coimbra. Os espetáculos acontecem a 17, 18 e 20 de maio de 2023.

Destaque ainda para a seca. De acordo com a previsão do Instituto da Vinha e do Vinho, a Região Demarcada do Douro deverá produzir menos 20% de vinho do que o ano passado. A culpa é da seca e do excesso de calor, que provocaram alterações no amadurecimento das uvas e, em algumas zonas, obrigaram a antecipar as vindimas. Ouça e leia a reportagem da TSF aqui:

Em Lisboa, arranca esta quinta-feira a 92.ª Feira do Livro. Com milhões de livros dispostos pelos 380 pavilhões e com 2.100 iniciativas já agendadas, o evento cultural está agora mais sustentável do que nunca.

Por fim, o candidato à liderança do partido conservador britânico, Rishi Sunak, defende que o governo então liderado por Boris Johnson errou ao escolher "empoderar os cientistas" como fez durante o combate à pandemia de Covid-19.