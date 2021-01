Eleitores inscritos para voto antecipado duplicaram em 24 horas

Mesa de voto © Leonel de Castro/Global Imagens

O número de eleitores a inscrever-se para votar antecipadamente nestas eleições presidenciais mais do que duplicou, nas últimas 24 horas. Até às 0h00 desta terça-feira, havia já 112.506 eleitores inscritos para o voto antecipado, adiantou à TSF o Ministério da Administração Interna.

De notar que, até às 0h00 de segunda-feira - ou seja, após o primeiro dia em que as inscrições para o voto antecipado estiveram abertas - eram 52.994 os eleitores inscritos, ultrapassando logo o número total de eleitores (50.638) que votaram antecipadamente, uma semana antes do dia das eleições, nas legislativas de 2019.

Nestas eleições, há 10.865.010 eleitores recenseados, 9.314.947 em território nacional e 1.550.063 no estrangeiro.

As eleições presidenciais de 2021 estão marcadas para dia 24 de janeiro. Os portugueses que não puderem votar nesse dia têm a opção de pedir, até quinta-feira (dia 14), para exercer o direito ao voto uma semana antes (dia 17), numa mesa de voto à sua escolha.

O voto antecipado em mobilidade foi alargado por lei e pode agora ser feito na sede de cada um dos 308 concelhos do país.

O pedido pode ser feito por via eletrónica junto do Ministério da Administração Interna - no site www.votoantecipado.mai.gov.pt - ou através de correio normal.

Para fazer a inscrição, o eleitor tem de indicar o nome completo, data de nascimento, número de identificação civil, morada, mesa de voto antecipado em mobilidade onde pretende exercer o direito de voto, endereço de correio eletrónico e/ou contacto telefónico, numa minuta disponível na página da Internet do Ministério da Administração Interna.