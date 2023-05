Elementos das forças de segurança realizam encontro para decidir ações de protesto

© Maria João Gala/Global Imagens (arquivo)

Elementos da PSP, GNR, SEF, guardas prisionais, Polícia Marítima e ASAE realizam esta quarta-feira em Lisboa um encontro nacional para debaterem os principais problemas das forças e serviços de segurança e decidirem ações de protesto.

O encontro nacional das forças de segurança é organizado pela Comissão Coordenadora Permanente (CCP) dos Sindicatos e Associações dos Profissionais das Forças e Serviços de Segurança, estrutura que congrega os sindicatos e associações mais representativos da área da segurança interna, e vai terminar com um desfile até à Assembleia da República, onde será entregue um documento que os polícias vão aprovar na reunião que se realiza no auditório D. Pedro IV, na avenida D. Carlos I.

O secretário nacional da Comissão Coordenadora Permanente, César Nogueira, que é também presidente da Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR), disse à Lusa que, durante o encontro, os elementos das forças e serviços de segurança vão decidir a eventual adoção de "formas de luta", nomeadamente a realização de uma manifestação em conjunto.

O responsável disse que os elementos das forças e serviços de segurança estão descontentes e que o Governo "não tem acolhido qualquer das reivindicações apresentadas pelas várias estruturas".

Segundo César Nogueira, salários, saúde e condições de serviço são os problemas em comum entre as várias estruturas.

A CCP decidiu marcar este encontro nacional pela "necessidade de estes profissionais se fazerem ouvir" perante a "indiferença do Governo".

César Nogueira disse ainda que cada força e serviço de segurança que faz parte da CCP tem "as suas reivindicações próprias", mas em conjunto tem mais força e recordou que, "no âmbito da CPP, já se fizeram grandes manifestações", como foi o caso do protesto de 2013 em que os polícias invadiram a escadaria da Assembleia da República.

Fazem parte da CCP a Associação dos Profissionais da Guarda, Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, Associação Socioprofissional da Polícia Marítima, Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional e Associação Sindical dos Funcionários da ASAE.