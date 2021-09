Eletricidade mais cara, remodelação no Reino Unido e outros destaques TSF

© Photo by Diz Play on Unsplash

Por TSF 15 Setembro, 2021 • 20:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A eletricidade vai ficar mais cara já no próximo mês. A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos determinou uma subida de 1,05 euros por mês para a maioria dos consumidores no mercado regulado.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, alterou a composição do seu governo. Os ministros da Educação, Justiça e Habitação saíram do executivo, enquanto Dominic Raab - no centro de uma polémica relacionada com o Afeganistão - deixou a pasta do Ministério dos Negócios Estrangeiros e assumiu a da Justiça.

Foram detetados 41 casos de "suspeita de falência vacinal" em pessoas que receberam a vacina da Janssen. Destes, 36 foram considerados graves e cinco levaram a hospitalizações.

O Chega vai recorrer para o Tribunal Constitucional da decisão do tribunal da Relação de Lisboa, que confirmou a condenação de André Ventura por ter insultado uma família do Bairro da Jamaica.

Se quer saber tudo sobre o dia da campanha autárquica, o caminho é traçado pelo GPS Autárquicas.