Elétrico descarrila em Lisboa e faz seis feridos. Carris abre inquérito interno

Por Rita Carvalho Pereira 03 Fevereiro, 2021 • 13:01

Um elétrico da Carris descarrilou, esta manhã, na Praça da Figueira, em Lisboa, e embateu noutro que estava estacionado. O incidente causou vários feridos: uma pessoa que seguia dentro do elétrico em movimento e alguns peões que foram atingidas pelo veículo, enquanto passavam na rua. A Carris informa que vai abrir um inquérito interno.

A PSP garante que há pelo menos quatro feridos, mas a Carris fala já na existência de seis.

Em declarações à TSF, o comissário Artur Serafim, porta-voz do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, adianta que um dos transeuntes atropelados pelo elétrico foi transportado para o Hospital de São José, em Lisboa, e que os restantes receberam assistência no local.

O incidente ocorreu, de acordo com a PSP, pelas 11h29 desta manhã, estando operacionais no terreno e a circulação do trânsito condicionada no local.