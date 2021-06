"Elevada densidade populacional." Marta Temido admite que Lisboa é caso que mais preocupa

A ministra da Saúde, Marta Temido © Paulo Cunha/Lusa

Marta Temido falou, esta segunda-feira, sobre a situação pandémica do país e admitiu que Lisboa é o caso que mais preocupa.

"Todas as semanas fazemos uma avaliação da situação epidemiológica. Neste momento o risco de transmissão efetivo, de acordo com o último relatório do Instituto Ricardo Jorge, está em 1,08 no país e estamos com uma incidência de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias que está em 100 na região de Lisboa e Vale do Tejo. Lisboa, concretamente o concelho, tem estado acima deste valor, é uma situação que nos preocupa face à elevada densidade populacional que tem", explicou Marta Temido.

A ministra da Saúde, numa visita à unidade de cuidados continuados da Santa Casa da Misericórdia da Batalha, deixou um apelo aos mais novos.

"Apelar a que as pessoas não esqueçam que têm de manter as regras e, sobretudo, não esqueçam a vantagem que há em fazer o teste como forma de manter os outros seguros. Temos tido um crescimento da transmissão da infeção em grupos mais jovens que, normalmente, tendem a achar que estão protegidos - e estarão, certamente - de doença mais grave, mas podem transmiti-la e não sabemos ainda quais serão as consequências num médio/longo prazo. Como no passado a história nos ensinou em relação a outras doenças - como o HIV - é importante a proteção e, de facto, o teste é uma forma de detetar rapidamente uma infeção precoce", acrescentou a ministra da Saúde.

