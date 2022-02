"Elisabete do mundo." Sintoniza-T, uma rádio, muitas línguas diferentes

Por Guilhermina Sousa 11 Fevereiro, 2022 • 07:35 Partilhar este artigo Facebook

A convidada do programa "Sintra em foco" é Elisabete Borges. É a líder da associação "Jangada de Emoções", mas guarda nela muitas outras mulheres. José Mussuaili, jornalista das rádios de outros tempos, quer, antes de mais, saber quem é esta mulher. Mãe, avó, dirigente associativa, atriz... a "Elisabete do Mundo", nas suas próprias palavras.

Elisabete Borges é a terceira convidada de José Mussuaili, também ele morador na Tapada das Mercês, também ele voluntário na Sintoniza-T. Uns passos atrás até aos anos 80 do século passado, até aos tempos em que começou nas rádios "piratas", o jornalista, que depois se "converteu" à televisão, diz que voltar à rádio é como voltar às origens, recomeçar de novo.

E é precisamente de voluntários que se faz a Sintoniza-T. É uma rádio que nasceu no final de 2021, pela mão da Associação Islâmica da Tapada das Mercês, no concelho de Sintra. E porque, no bairro, vivem pessoas de quase três dezenas de nacionalidades diferentes, em breve, esta rádio comunitária promete programas em várias línguas.

Maíra Streit, brasileira, jornalista coordenadora da Sintoniza-T, diz que, para já, estão garantidas traduções para inglês, crioulo, russo e ucraniano, mas a ideia é transmitir também em árabe, já que essa é a língua de grande parte dos que vivem na Tapada.

Maíra está em Portugal há três anos e não hesitou na hora em que foi convidada para dirigir a rádio. Viu no projeto uma oportunidade para prosseguir o que iniciara no Brasil: aliar o jornalismo ao trabalho social.