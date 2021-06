Elogio da UEFA ao Porto, santos populares diferenciados e outros destaques TSF

© Susan Vera/EPA

A UEFA deixou, esta terça-feira, elogios à organização da final da Liga dos Campeões, no Porto, que classifica como um "grande sucesso". Em comunicado, o órgão máximo do futebol europeu defende ainda que a organização foi "tão profissional" que ficou demonstrado que o regresso dos adeptos aos estádios é possível.

E depois da Champions, o Porto também vai ter alguns pontos de celebração do São João, ao contrário de Lisboa, que já anunciou que não vai autorizar a realização de arraiais. A notícia não levou grande alegria a Alfama, onde esteve a reportagem da TSF, mas o presidente da junta de freguesia de Santa Maria Maior diz compreendê-la.

Em Portugal, há casos em que as raspadinhas são mais do que um vício. Um estudo do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) do Ministério da Saúde revela que há, em Portugal, 2,5% de jogadores abusivos de raspadinhas e 1% que jogam de forma patológica.

A Organização Mundial de Saúde deu luz verde ao uso de emergência da vacina chinesa CoronaVac contra a Covid-19, do laboratório Sinovac. É recomendada para pessoas maiores de 18 anos e deve ser administrada com um intervalo entre duas e quatro semanas.

Esta é uma vacina que não está a ser usada em Portugal, mas as que estão já permitiram vacinar quase dois milhões de portugueses. São os dados do mais recente relatório da vacinação.

Para diminuir as "sequelas" do ensino à distância na atual geração de alunos, o Governo anunciou um plano de recuperação de aprendizagens, no valor de 900 milhões de euros.

O cronista Luís Aguiar-Conraria esteve esta terça-feira na Tarde TSF para apresentar o livro "A culpa vive solteira" e ainda teve tempo para esclarecer porque é que ovos e sexo são boas ferramentas para explicar a micro e a macroeconomia.