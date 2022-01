Elvas reforça testagem perante aumento galopante de infeções

O centro de testagem de Elvas é gerido pela Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano © LUSA

Elvas vai reforçar a testagem à Covid-19 nas próximas duas semanas, depois de os últimos dias terem sido marcados pelo agravamento de casos positivos e contactos suspeitos, que geraram a falta de resposta de testes PCR. No domingo, Elvas atingiu os 342 casos ativos, depois de somar mais 73 pessoas infetadas.

O vereador Hermenegildo Rodrigues revela que, perante o aumento galopante de infeções, a Câmara vai permitir à população testar-se de forma gratuita à Covid-19, no âmbito de uma parceria com a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo e a Cruz Vermelha Portuguesa. A autarquia garante um total de 400 testes, à ordem de cem por dia. Os primeiros 200 estão agendados para 5 e 6 de janeiro (quarta e quinta-feira). Os restantes estão marcados para os dias 11 e 12.

"Esta brigada vai testar cerca de 25 pessoas por hora, ao longo de quatro manhãs, no Coliseu José Rondão Almeida, o que assegura a testagem a cerca de 400 pessoas", especifica o autarca, confiante de que este reforço vai aliviar a crise de testes registada, sobretudo, na última semana.

O centro de testagem de Elvas é gerido pela Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano. Um dos exemplos das dificuldades provocadas pela falta de testes PCR e haver casos de contactos suspeitos de Covid-19 que foram reportados na última segunda-feira tendo os testes sido realizados apenas no final da semana.

A marcação dos testes terá de ser feita para a Câmara, procedendo-se a uma listagem por ordem de contacto. "Vamos procurar respeitar essa ordem, para que não haja uma fila enorme, nem tempo de espera excessivo, procurando agilizar todo o processo, a contento de quem vai fazer os testes e de que está ser testado", acrescenta.

O autarca admite ainda que a capacidade de resposta poderá ser reforçada para lá dos 400 testes previstos, caso a procura continue a aumentar perante o avolumar de contactos suspeitos na sequência do período festivo.

Entretanto, ainda se desconhece quando poderão ser retomadas as visitas aos doentes internados nos hospitais de Portalegre e Elvas. O Conselho de Administração da Unidade local de Saúde do Norte Alentejano decidiu suspender as visitas desde sexta-feira, estando a ser asseguradas visitas em formato digital, a par de informações telefónicas fornecidas aos familiares.

