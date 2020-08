Em ano de Covid, a concentração motard de Góis vai dar lugar a uma feira

© Fernando Fontes / Global Imagens

13 Agosto, 2020 • 16:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É já este sábado que são esperadas centenas de motociclistas em Góis para participar na habitual concentração que, este ano, acontece em moldes diferentes. Devido à pandemia de Covid-19, a 27.ª edição da Concentração Internacional de Motos foi cancelada e, em alternativa, está a ser organizada uma feira.

À TSF, o presidente do Góis Moto Clube, Nuno Bandeira, explica que a data vai ser assinalada com um evento onde vai ser vendido merchandising aliado a uma exposição de motas.

"Paralelamente, vamos ter uma exposição dos cartazes de todas as concentrações, vamos fazer uma homenagem a um colaborador que faleceu recentemente e ao nosso piloto de Enduro, Diogo Ventura, que foi campeão já esta temporada", revela Nuno Bandeira.

Nuno Bandeira explica o que vai acontecer este ano em Góis. 00:00 00:00

Entre o merchandising à venda vai estar a t-shirt que assinala aquela que devia ser a 27.ª Concentração Internacional de Motos. O presidente do moto clube espera que a feira, que vai realizar-se num espaço vedado, receba perto de 500 a 600 visitantes já no sábado.

Loja online é novidade

"Muitas pessoas já estão em Góis e, agora que sabem que vamos realizar isto, estão à espera para nos visitar", acredita Nuno Bandeira, que deixa uma novidade. O moto clube conta ter, já na próxima semana, uma loja online "onde as pessoas que não queiram deslocar-se podem, confortavelmente, adquirir o nosso merchandising."

Quem não quiser ir a Góis pode comprar merchandising online "confortavelmente". 00:00 00:00

Esta programação alternativa, garante Nuno Bandeira, foi "desde a primeira hora intermediada entre o moto clube o município de Góis, com a Direção-Geral da Saúde e a GNR", o que resultou na organização de um espaço vedado para "controlar o número de pessoas e os ajuntamentos", que são de evitar.

Recinto vai ter controlo de entradas e pode ser encerrado caso fique lotado. 00:00 00:00

Para isso haverá seguranças espalhados pelo recinto e, nota Nuno Bandeira, "como o recinto é fechado poderemos fechar as portas se virmos que a lotação está esgotada". Com ou sem lotação esgotada, as portas da feira fecham em definitivo às 19h00 de sábado e ​​parte da receita conseguida será entregue aos bombeiros voluntários de Góis.

LEIA AQUI TUDO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS