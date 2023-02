Em cinco dias de janeiro caiu 90% da chuva do mês

© Nuno Veiga/Lusa (arquivo)

O relatório do clima sobre o mês de janeiro ainda não está publicado, mas o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) garante que no primeiro mês do ano se verificaram temperaturas dentro da média. "Apesar de se ter a sensação de que janeiro teve temperaturas muito baixas, a sua média apresenta um valor normal", garante o chefe de divisão de Clima e Alterações Climáticas do IPMA.

Ricardo Deus salienta que os termómetros estiveram mesmo 0,3 graus acima da média. "Não foi um mês frio, também não foi anormalmente quente, estamos a falar de uma média de 9,14 ºC no território", adianta.

Em relação à pluviosidade, em média, também não choveu mais comparativamente com outros anos, mas a chuva concentrou-se em certos períodos.

"Estamos a falar de dois episódios de situações bastante adversas na região Norte", explica o especialista. "Houve episódios de precipitação muito forte concentrados nos dias 1, 7, 8, 16 e 17, em que choveu 90%" da pluviosidade total de janeiro. Mesmo assim, Ricardo Deus considera que, no geral, foi um mês normal para a época, um mês, "em termos climatológicos, sem grande história".

Em Portugal continental, o mês anterior, dezembro de 2022, classificou-se como extremamente quente em relação à temperatura do ar e muito chuvoso quanto à precipitação (o segundo valor mais alto desde 2000).

Foi o dezembro mais quente dos últimos 92 anos. O valor médio da temperatura média do ar, de 12,72 °C, ficando 2,76 °C acima do valor normal.