Em duas semanas, um em cada 100 habitantes do Norte deu positivo à Covid-19

Cerca de um em cada cem habitantes da região Norte foi diagnosticado, nas últimas duas semanas, com Covid-19. A conclusão é retirada dos números agora divulgados pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC) nos mapas de risco de transmissão do coronavírus.

A regra, anunciada pelo Governo, recorde-se, é avançar para o chamado confinamento parcial nos concelhos com mais de 240 casos por 100 mil habitantes nas últimas duas semanas.

Os dados do ECDC revelam que, além das enormes diferenças entre concelhos referidas na quinta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, as diferenças entre regiões também são enormes e no topo continua o Norte, com números que se agravaram na última semana.

Nas duas últimas semanas, o ECDC regista na região Norte 968 casos por cada 100 mil habitantes, ou seja, fazendo as contas, cerca de uma em cada cem pessoas teve um teste positivo em duas semanas ao coronavírus (quase 35 mil casos entre perto de 3,6 milhões de habitantes).

O Norte é agora a 23.ª região da Europa, entre 228 identificadas na lista do ECDC, com mais casos considerados ativos do novo coronavírus, ultrapassada, sobretudo, por várias regiões belgas, francesas, suíças, italianas, austríacas e espanholas. Em Lisboa e Vale do Tejo, os números de novos casos também se agravaram e estão agora em 426 por 100 mil habitantes.

Na região Centro, a incidência desce para 388, no Alentejo chega aos 247 e no Algarve aos 222.

Nas ilhas os números per capita também se agravaram, mas continuam muito longe daquilo que se passa no Continente: 58 na Madeira e 51 nos Açores (mais uma vez por 100 mil habitantes), regiões que continuam dentro do grupo das 20 regiões europeias com menos novos diagnósticos positivos.

