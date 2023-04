Quem for aos cricos por estes dias arrisca-se a descobrir um "tesouro"

Há tiras de choco na frigideira do chef Francisco Miranda. É um "prato muito pedido" o do molusco que, por estes dias, vai à ria de Aveiro para desovar. Mas como este, também as ameijoas, o berbigão - que até tem outro nome -, a dourada ou o robalo podiam estar a passar pelas mãos do homem que chefia a cozinha da Marisqueira Costa Nova, em Ílhavo.

"Trabalhamos muito com produtos da ria e pescadores locais", conta à TSF por cima do crepitar do cozinhado. Mas nem só de frigideira vive uma marisqueira. Tem de haver "comida de tacho: caldeiradas, zarzuela, ameijoa, paelha valenciana, peixe, filetes, mariscadas... Uma marisqueira tem de ter mariscada." E o menu "extenso" não fica por aqui.

É um dos muitos sinais de que há um "tesouro" - palavras do presidente da câmara, João Campolargo - em Ílhavo. Um "tesouro gastronómico".

Vá aos cricos com a reportagem TSF de Rui Tukayana. 00:00 00:00

"Pela proximidade com o mar e pelas temperaturas da água que recebe", a ria de Aveiro "consegue ter dos melhores bivalves do país", conta. Juntam-se a estes os já falados choco, robalo e dourada e o resto é paisagem, por sinal "magnífica, a ver os barcos de pesca a passar".

E se o "X" marca o local do tesouro, o caminho para lá chegar é, para o autarca, igualmente importante: o objetivo é ter "cadeias curtas de negócio".

Campolargo explica: "O produto capturado na ria de Aveiro entra na doca de pesca e pode ser adquirido logo pelos nossos restaurantes e vendedores de peixe. Vai para os nossos mercados, não o deixamos sair daqui."

Um deles é o crico, o tal outro nome que se dá ao berbigão na região, ninguém sabe muito bem porquê. E quando o mês que o calendário marca tem um "r" no nome, é época deles.

São os meses mais frios e, quando baixa a maré, as margens da ria são um destino popular. Muitos escolhem "sair de casa e ir apanhar um baldinho de cricos".

Depois de apanhados, são postos "a depurar num balde ou num garrafão" de água, também da ria. Ficam assim por um ou dois dias, até serem abertos. "É um hábito", e o hábito deu em festival.

O "Vamos aos Cricos!" começou em Ílhavo no dia 6 de abril e decorre até ao final do mês, dia 30. Participam oito restaurantes: Adhoc´as Bar, Marisqueira Costa Nova, Canastra do Fidalgo, Estrela do Mar, O Gafanhoto, Sétimo Beach Club, Marisqueira da Barra e Taberna Nobe.