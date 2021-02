Em isolamento há mais de um mês, idosos não sabem quando serão vacinados

Desde o início do ano, os cerca de 80 utentes da Misericórdia de Vizela já realizaram mais de dez testes © Pedro Granadeiro / Global Imagens

Por Rute Fonseca 08 Fevereiro, 2021 • 17:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os familiares dos idosos estão revoltados, não entendem o porquê da demora. Angústia partilhada pelo provedor da Misericórdia de Vizela que aponta o dedo ao delegado de saúde do Alto Ave. Avelino Pinheiro garante que a instituição registou apenas dois casos falsos positivos de Covid, que depois foram confirmados em laboratório como sendo negativos, mas o delegado de saúde continua a obrigar a instituição a realizar testes como condição para o processo de vacinação.

Desde o início do ano, os cerca de 80 utentes da Misericórdia de Vizela já realizaram mais de dez testes à Covid-19, sempre a pedido do delegado de saúde local e todos deram negativo. O provedor, Avelino Pinheiro, explica que durante todo este tempo foram identificados dois falsos positivos, o último foi registado a 2 de fevereiro, mas novos testes e num laboratório diferente confirmaram que o utente não estava infetado. Ainda assim a vacinação continua a ser adiada.

"Na sexta-feira, dia 5, testámos de novo os 118 profissionais e utentes, deu tudo negativo e continua a não haver autorização de vacinação. A resposta do delegado foi exigir novo teste na próxima quinta-feira, quando faz 14 dias o suposto positivo", explicou à TSF o provedor.

Ouça a reportagem de Rute Fonseca 00:00 00:00

Avelino Pinheiro diz que já deu conhecimento dos entraves colocados pelo delegado de saúde do Alto Ave a várias entidades, mas continua sem resposta.

"Recorremos ao diretor do centro distrital de Braga da Segurança Social, ao coordenador municipal da proteção civil, que é o presidente da câmara, ao diretor executivo do ACES Alto Ave, que é o superior hierárquico do delegado de saúde, aos delegados de saúde regional do Norte, todos tentaram resolver mas o quer nos dizem é: não podem passar por cima das decisões do delegado de saúde, que neste momento tem todo o poder discricionário para decidir como quer", afirmou Avelino Pinheiro.

Angústia partilhada pelos familiares dos utentes da Santa Casa da Misericórdia de Vizela. Raul Pereira não compreende porque é que a mãe, com 96 anos, continua à espera.

"Os idosos, que já estão retidos no lar há cerca de um ano, estão agora há mais de um mês confinados aos seus quartos... sem poder conviver uns com os outros, sem receberem visitas e ninguém resolve coisa nenhuma. Já tentámos entrar em contacto com o delegado de saúde, presencialmente não atendeu e não respondeu aos e-mails, continuamos sem saber o que se está a passar", contou Raul Pereira.

Também Neusa Couto conta que a mãe, de 96 anos, está em sofrimento. "Para quem lá está e para nós também é um processo doloroso, porque as pessoas estão há muito tempo isolados... está a correr tudo bem, mas ainda não foram vacinados", desabafou.

Desde o início da pandemia nenhum dos utentes do lar da Santa Casa da Misericórdia de Vizela ficou infetado com Covid-19.

Contactada pela TSF, a Administração Regional de Saúde do Norte afirmou que as autoridades de saúde pública locais estão a implementar as medidas e orientações emitidas pela Direção-Geral da Saúde no que respeita ao processo de vacinação contra a Covid-19.

"Pelos contactos já estabelecidos prevemos que, no mais breve espaço de tempo possível, tanto o lar em questão como outros que igualmente se encontram em fase de intervenção por parte das autoridades de saúde pública locais terão o processo de vacinação iniciado", pode ler-se na nota.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19