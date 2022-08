Centenas de angolanos votam em Lisboa: "Todos desejamos uma mudança, Angola precisa de tudo"

Perto de 14,4 milhões de angolanos são chamados às urnas nas quintas eleições gerais de Angola © Ampe Rogerio/EPA

No Consulado de Angola em Lisboa, às 9h00, a afluência às urnas era grande, constatou a TSF, numa altura em que, de acordo com números não oficiais, já tinham votado, pelo menos, 250 pessoas das cerca de seis mil inscritas.

Rosalina Silva já exerceu o direito, numa das duas assembleias de voto compostas por cinco mesas cada. À TSF, sublinha que votar "é um dever cívico" e, por isso, como cidadã angolana "tinha mesmo de vir".

Deseja para o seu país uma mudança a todos os níveis porque Angola "precisa de tudo, tudo". "Todos nós desejamos uma mudança no país. Espero uma mudança a todo o nível, não só política. Precisamos de melhorias na saúde, na educação (...)", enfatiza.

Quem também já votou em Lisboa foi Bonga, o cantor angolano que prevê uma surpresa negativa para o MPLA neste sufrágio. "Somos filhos de boa gente também e, democraticamente falando, a mudança é boa, é fantástica", comenta.

"A mudança é boa." Bonga também já votou. Ouça as declarações do cantor 00:00 00:00

Carlos Santos, da Comissão Nacional de Eleições de Angola em Portugal, nota que a afluência é boa, mas chama a atenção para o facto de a perceção de estar muita gente no Consolado ser enganadora. "Era necessário que as pessoas fossem saindo e, ao mesmo tempo, chegando outras", afirma. "Se olhar, tenho de facto a perceção de que está muita gente, mas, a verdade é que 60% de quem aqui está já votou", sustenta.

"A afluência é boa mas não nos deixemos enganar." Carlos Santos alerta que boa parte das pessoas que votaram, "estacionou" no Consulado 00:00 00:00

O responsável destaca também que não houve, até agora, qualquer incidente no decorrer do sufrágio. As urnas estão abertas até às 17h00 e a perspetiva é que a afluência prossiga ao longo do dia. Carlos Santos não avança com números oficiais sobre quantas pessoas já votaram, mas admite que, pelas 10h00, o número possa ter "eventualmente subido" em relação à referência do "primeiro pico".

As eleições gerais de esta quarta-feira são as primeiras em que os angolanos no exterior vão poder votar. Em Portugal, a votação acontece nos Consulados de Angola em Lisboa e no Porto. No total, dos 80 mil angolanos que vivem por cá, registaram-se para votar 7 mil e 600 pessoas, a larga maioria na capital.

As quintas eleições gerais em Angola perpetuam a disputa entre os dois principais partidos do país, o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, Governo) e a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA, oposição), que tentam conquistar a maioria dos 220 lugares da Assembleia Nacional.

João Lourenço, atual Presidente, tenta um segundo mandato e tem como principal adversário Adalberto Costa Júnior, líder da UNITA.

No total, concorrem oito formações políticas, sete partidos e uma coligação, que tentam conquistar o voto dos 14,4 milhões de eleitores. As cerca de 13 mil assembleias de voto no país e diáspora vão estar abertas entre as 07h00 e as 17h00 (mesma hora em Lisboa).

O processo eleitoral, que tem cerca de 1.300 observadores nacionais e internacionais, tem sido criticado pela oposição, considerando-o pouco transparente.