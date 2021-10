Em menos de duas horas. Senhas para tratar de documentos já esgotaram nas Laranjeiras

© Gonçalo Villaverde / Global Imagens

Em menos de duas horas, esgotaram-se as senhas para tratar do cartão do cidadão ou do passaporte, na Loja do Cidadão das Laranjeiras, em Lisboa. Eram cerca de 600 senhas, que voaram às primeiras horas da "Casa Aberta", modalidade que começou este sábado.

À porta da loja das Laranjeiras, a secretária de Estado da Inovação e Modernização Administrativa admitiu que as senhas podem esgotar em alguns momentos, mas Maria de Fátima Fonseca sublinhou que há mais Lojas do Cidadão onde ainda há senhas disponíveis.

"Existem senhas disponíveis no conjunto de lojas da Área Metropolitana de Lisboa, porque a loja das Laranjeiras é apenas uma das lojas onde temos o atendimento em modalidade "Casa Aberta" ate às 22h00. É necessário acompanhar no site os momentos em que as senhas estão disponíveis. Como referi, é natural que em determinados momentos as senhas se esgotem, também é natural que face à não comparência, as senhas sejam reabertas para que a totalidade da capacidade máxima de atendimento de cada loja possa ser rentabilizada até às 22h00", explicou em declarações à RTP3.

Maria da Fátima Fonseca realçou ainda que as senhas nas Laranjeiras só estão esgotadas para quem quer renovar os documentos. Para quem quiser levantar o passaporte ou cartão de cidadão, o processo continua disponível.

"Os levantamentos que são atos muitos rápidos continuam disponíveis no momento em que as pessoas se apresentem. As senhas que são retiradas no digital dizem respeito aos pedidos, não aos levantamentos. Nos levantamentos, as pessoas podem vir até às 22h00 e serão atendidas se tiverem o seu cartão de cidadão aqui", acrescentou.

Amodalidade "Casa Aberta" para entrega e renovação do cartão de cidadão e do passaporte arranca este sábado em nove Lojas do Cidadão que vão estar abertas com um horário alargado até às 22h00 durante oito sábados.

Até dia 20 de novembro, algumas Lojas do Cidadão vão estar abertas durante mais tempo ao sábado para ajudar a recuperar algum do tempo perdido quando as Lojas do Cidadão encerraram devido à pandemia de Covid-19.

A modalidade vai estar disponível em cinco cidades e abrange as lojas das Laranjeiras, Saldanha, Marvila e Odivelas (Lisboa), Porto, Vila Nova de Gaia, Coimbra, Braga e Faro, além dos balcões de atendimento ao público do Instituto de Registos e Notariado (IRN), no Campus da Justiça de Lisboa que também vão estar abertos com o mesmo horário.