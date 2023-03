"Em Nome da Mulher." Editora lança edição especial de livros e muda apelidos de autores

© Foto de Susan Q Yin na Unsplash

Para assinalar o Dia Internacional Da Mulher, a editora Penguin Random House lança uma edição especial de mais de uma dezena de livros "juntando clássicos intemporais, como autores portugueses contemporâneos". Com o lema "Em Nome da Mulher", as obras, assinadas por mais de uma dezena de autores com o apelido do pai surgem, na sobrecapa, com o apelido da mãe. Maria João Machado, desta editora, diz que "a mudança no nosso último nome, aquele pelo qual seremos conhecidos, é na grande maioria das vezes herdado do pai. Uma convenção social tão enraizada como datada, e que a editora quer utilizar como ponto de partida para questionar a representação da mulher na sociedade".

Neste projeto, que promove "uma mudança de nome pensada para mudar mentalidades", desafia-se ainda os portugueses a alterarem o seu nome nas redes sociais para o apelido materno e a entrarem na conversa usando a hashtag #EmNomeDaMulher.

A edição especial "Em Nome da Mulher" é composta pelas obras dos seguintes autores:

William (Shakespeare) Arden - "Otelo"

Jane (Austen) Leigh - "Persuasão"

Fernando (Pessoa) Nogueira - "Toda uma literatura"

Franz (Kafka) Löwy - "A Metamorfose"

Oscar (Wilde) Elgee - "O Retrato de Dorian Gray"

Nicolau (Maquiavel) Nelli - "O Príncipe"

Jean Jacques (Rousseau) Bernard - "Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens"

Camilo (Castelo Branco) Ferreira - "Amor de Perdição"

Herman (Melville) Gansevoort - "Bartleby, O Escrivão"

João (Tordo) Branco - "As Três Vidas"

Diogo (Faro) Biu - "Processo de Humanização em Curso"

Helena (Magalhães) Vilas Boas - "Raparigas como nós"

Catarina (Raminhos) Martins - "Tudo o que aprendi com as minhas filhas"