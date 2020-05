Em Paredes de Coura, a ajuda chega sem glamour tecnológico

A Câmara de Paredes de Coura vai atribuir vouchers a centenas de famílias carenciadas (Rui Manuel Fonseca / Global Imagens) © Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

Em tempo de teletrabalho, telescola e compras online, a Câmara de Paredes de Coura quer apoiar o comércio tradicional que muitas vezes, não resiste ao "glamour tecnológico". O presidente da autarquia, Vítor Paulo Pereira, salienta que o pequeno comércio é "responsável por muitos empregos e sustento de muitas famílias". O autarca apela aos courenses que sejam solidários com este sector "muito fragilizado e que tem menos poder reivindicativo".

Para apoiar a economia local, a Câmara de Paredes de Coura vai atribuir vouchers a centenas de famílias carenciadas, que os devem utilizar "desde a mercearia da aldeia ao café da rua principal".

Vítor Paulo Pereira explica quem são os beneficiários do programa. 00:00 00:00

O projecto deve avançar em meados de Maio, com um protocolo com os comerciantes e a atribuição dos vouchers às famílias que recebem apoios sociais, com mais filhos e outros dependentes a cargo. Vítor Paulo Pereira adianta que a Câmara de Paredes de Coura conta gastar 70 mil euros com a atribuição destes vales de compra.

Presidente da Câmara de Paredes de Coura adianta como vai funcionar a compra com vouchers. 00:00 00:00

A Câmara de Paredes Coura comprou ainda 30 mil máscaras sociais e cirúrgicas que vão ser distribuídas aos moradores, pelas juntas de freguesia. No total, as despesas da autarquia, por causa da Covid-19, ascendem a 250 mil euros. O presidente da câmara espera apoios da UE, para fazer face a estas despesas inesperadas.

