Um dos vídeos mostra uma vendedora de uma mercearia que fala sobre uma freguesa. "A D. Ana estava muito diferente, andava sempre de cara triste e hoje que nem estamos a meio do mês pagou a conta. Aí voltei-me para ela e perguntei: ó D. Ana , o que é que se passa?".

É o início de um de dois pequenos vídeos que se podem ver no site prevenirsuicidio.pt. Um site criado pela Campanha Para a Prevenção do Suicídio lançada há cerca de seis meses. "Esses vídeos retratam situações para mostrar como as pessoas podem ajudar alguém que tem ideias de suicídio", explica o médico psiquiatra Paulo Barbosa.

O coordenador da campanha sublinha que esta iniciativa pretendeu primeiro disponibilizar informação para as pessoas em geral, mas também para médicos e jornalistas. A partir daqui pretendem criar uma base de trabalho para o próximo ano, em parceria com diferentes instituições de todo o País.

"Temos como objetivo unir os serviços locais de saúde mental, associações e estabelecimentos de ensino ligados à saúde para que possam trabalhar connosco", adianta.

Com a pandemia estão a agudizar-se os problemas mentais, mas os psiquiatras ainda não conseguem garantir se as atuais circunstâncias estão a levar a mais suicídios.

Em Portugal suicidam-se três pessoas por dia e Paulo Barbosa explica que há um perfil bem definido. "Ocorre sobretudo nas pessoas mais velhas, das zonas rurais sendo que a zona do Alentejo tem o dobro da incidência de suicídio em relação ao resto do país."

Questões como a precariedade no emprego, os baixos rendimentos e falta de apoio social podem ser outras causas que levam as pessoas a pensar suicidar-se.