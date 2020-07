Em poucos dias, DGS trocou diretora e chefe da informação e epidemiologia

Graça Freitas e Marta Temido © António Cotrim/Lusa

Em plena luta contra o novo coronavírus, a Direção-Geral da Saúde (DGS) substituiu a diretora de Serviços de Informação e Análise.

A anterior responsável saiu a pedido da própria e foi substituída, em regime de substituição, ou seja ainda sem concurso público, por Inês Fronteira, antiga adjunta da Ministra da Saúde entre novembro de 2018 e novembro de 2019 e que saiu desse cargo, na altura, com um louvor atribuído por Marta Temido pelos serviços prestados, nomeadamente o "elevado profissionalismo e dedicação", "extremo rigor e competência técnica".

A Direção de Serviços de Informação e Análise é uma das quatro unidades orgânicas em que se subdivide a DGS e tem, entre outras funções, "conceber e selecionar indicadores e índices" epidemiológicos, mas também "orientar tecnicamente as metodologias de recolha, tratamento e análise de informação epidemiológica", "orientando tecnicamente a realização de estudos epidemiológicos de âmbito nacional", sendo igualmente responsável pela Divisão de Estatísticas da Saúde e Monitorização.

A anterior responsável por esta direção estava no cargo há pouco mais de ano e meio, tendo sido nomeada, em novembro de 2018, igualmente, em regime de substituição, não sendo avançadas, oficialmente, as razões para ter pedido para abandonar o cargo.

A TSF fez uma série de questões à DGS, nomeadamente quais as razões apontadas para a saída e quando a antiga diretora pediu para sair, mas ainda não obteve resposta.

Substituta chegou no dia de reunião com especialistas

A chegada da nova diretora dos Serviços de Informação e Análise da DGS tem data de 24 de junho, mas só agora, a 9 de julho, foi publicada em Diário da República.

Recorde-se que 24 de junho foi a data da penúltima reunião do Governo, Presidente da República e oposição com os especialistas, no Infarmed, em que os especialistas terão contrariado o discurso do executivo de que o elevado número de testes explicaria o surgimento de mais casos, sobretudo em Lisboa e Vale do Tejo.

As notícias sobre o que se tinha passado na reunião, que se realiza à porta fechada, diziam mesmo que o primeiro-ministro, António Costa, teria ficado irritado com a falta de explicações dos técnicos para os números de contágios na Grande Lisboa, tendo, alegadamente, ficado agastado com a Ministra da Saúde.

Segunda substituição em dias

A saída da anterior e chegada da nova diretora dos serviços de Informação e Análise foi publicada em Diário da República um dia depois de outra substituição consumada oficialmente, na terça-feira, na publicação oficial do Estado: a de Rita Sá Machado, também a pedido da própria, do cargo de Chefe de Divisão de Epidemiologia e Estatística, exatamente a única divisão que faz parte da Direção de Serviços de Informação e Análise, como se pode ver no organograma da DGS.

É esta a divisão responsável, na DGS, entre outras funções, pelo desenvolvimento de sistemas de informação para conhecer o estado de saúde da população e os seus determinantes, nomeadamente "a recolha e compilação dos dados e a avaliação da qualidade, validação, análise, síntese, disseminação e comunicação da informação".

Segundo o Observador, que a 1 de julho noticiou esta outra saída, Rita Sá Machado irá para um cargo na ONU e foi uma das técnicas que teria contrariado a "tese dos testes" na reunião do Infarmed, com a DGS a garantir que a saída foi "programada".