Em S. Brás de Alportel chegam abraços pelo telefone

© EPA/KOCA SULEJMANOVIC

Por Maria Augusta Casaca 01 Abril, 2020 • 09:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Diariamente a educadora social Cláudia Martins pega no telefone e começa as chamadas." Estou Madalena, como está?" "Estou bem", respondem do outro lado da linha. A idosa conta que passa estes dias junto às suas flores e aos seus animais, mas sem contacto com nenhuma pessoa. Cláudia tenta dar-lhe alento, diz que estes tempos de solidão vão passar.

Esta é uma das muitas pessoas que a educadora social contacta e que frequentavam as atividades comunitárias promovidas pela Câmara Municipal de S. Brás de Alportel na zona serrana do concelho.

É uma população idosa e isolada que por estes dias se sente ainda mais só.

Ouça o sons da linha da amizade 00:00 00:00

A jovem pergunta se precisam de alguma coisa, de alimentos, de medicamentos, trata-lhes dos assuntos urgentes. Pergunta se têm feito ginástica em casa. Quando se juntavam semanalmente estes idosos tinham esta e outras atividades. Sentem falta de tempos em que todos podiam estar juntos."Eu tento passar tranquilidade, digo-lhes que brevemente estaremos juntos, em segurança", diz Cláudia

Marlene Guerreiro, vereadora da câmara de S. Brás de Alportel, explica que a Linha da Amizade foi criada para ajudar a população serrana naquilo que precisarem nesta altura, mas sobretudo para combater a solidão destas pessoas." Este contacto regular permite reduzir a ansiedade e aferir alguma situação de fragilidade", explica. É, no fim de contas, um abraço que chega pelo telefone.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19