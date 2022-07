Em S. Marcos da Serra, o "incêndio foi excecional" e continua a preocupar os bombeiros

© Miguel Pereira da Silva/Lusa (arquivo)

A prioridade no incêndio de S. Marcos da Serra é estabilizar os três pontos quentes identificados no incêndio. "Vamos manter no terreno todo o dispositivo", garante o comandante operacional da Proteção Civil Distrital de Faro.

Richard Marques adianta que ainda há preocupação com a frente este do incêndio, junto à A2 e que, nesta altura "tem ação combinada de meios terrestres e aéreos" a trabalharem. "Há uma segunda prioridade na zona da Carrapateira e uma terceira na cauda do incêndio numa área que não foi possível consolidar com máquinas de rasto".

O incêndio, que começou esta segunda-feira por volta das 13h30 na localidade de Fica Bem, freguesia de S. Marcos da Serra, concelho de Silves, mantém no terreno 596 operacionais, 206 veículos, 16 máquinas de rasto e 8 meios aéreos.

De acordo com a Proteção Civil, o incêndio atingiu uma área que não ardeu nas últimas três décadas. "Estamos a falar de um incêndio que no seu pico teve uma velocidade de propagação de 2400 metros por hora, muito acima de um contexto normal. Um incêndio excecional", afirmou o comandante operacional da Proteção Civil Distrital de Faro.

Num ponto de situação efetuado esta manhã Richard Marques adiantou que, embora se esperasse que o incêndio atingisse 6 mil hectares," ficámos em 1/4 dessa área", embora a área de afetação do fogo não esteja totalmente contabilizada.

Apesar do incêndio estar dominado, a Proteção Civil não descarta a existência de reativações. O quadro meteorológico vai ser muito semelhante ao que se viveu na região nas últimas 24 horas, "até com intensificação do vento" com 20 quilómetros/hora mas "que pode atingir rajadas de 40 quilómetros ou mais".

A GNR vai também manter vigilância sobre as vias terrestres do IC1 e da A2, que nesta altura permanecem abertas ao trânsito.

Oitenta e duas pessoas foram ontem retiradas das suas casas por precaução e houve 2 feridos ligeiros por exaustão ( um bombeiro e um sapador florestal) que rapidamente tiveram alta.