Em setembro, Braga é palco de 48 horas de programação. São esperados um milhão de pessoas

Entre 8 e 10 de setembro, Braga quer ser o ponto de encontro para todas as gerações. São mais de 48 horas de programação e cerca de 150 eventos culturais e artísticos. Esta é a receita que fará da cidade dos arcebispos um verdadeiro palco para exaltar as várias dinâmicas culturais durante a edição de 2023 da Noite Branca.

A apresentação do evento teve lugar esta quarta-feira à noite, junto à Torre de Menagem.

As expectativas da organização apontam para um milhão de pessoas na cidade durante o segundo fim de semana de setembro. Uma das novidades deste ano é a deslocação, por questões de segurança, do palco principal para a zona do Pópulo, onde vão atuar nomes como Miguel Araújo, D.A.M.A e Marisa Liz. No palco Avenida, a festa será com Piruka, Karetus e Blaya. Já o palco Praça será dedicado às artes performativas, circo e dança.

As próprias ruas da cidade bimilenar serão transformadas num palco ao ar livre, pois além de concertos haverá espaço para exposições, nomeadamente, através do FENDA - Festival de Arte Urbana.

O presidente do Município de Braga, Ricardo Rio, fala num evento que poderá ter um retorno financeiro de 20 milhões de euros, sendo que o investimento, em linha com anos anteriores, ronda os 500 mil euros.

"Este ano, a tarde de domingo, 10 de setembro, tem ainda mais atrativos. Além da Marisa Liz com a Banda Musical de Cabreiros, vamos ter também o Tiago Nacarato e, portanto, seguramente que a programação vai atrair ainda mais pessoas ao longo dos três dias", avança.

Durante os três dias, praticamente todos os museus da cidade vão estar de portas abertas com programação própria até à 1h00. Trata-se de uma forma de "estimular os espaços culturais mais tradicionais".

Do lado da Associação Empresarial de Braga (AEB) estão a ser planeadas pelo menos oito festas brancas em estabelecimentos da cidade. O presidente da AEB, Daniel Vilaça, acredita que "toda a região ganha com a Noite Branca", pois a oferta de alojamento não será suficiente para dar resposta à procura. "Muita gente vai ter que ficar em Amares, Guimarães ou Vila Verde", refere.

De modo a evitar a entrada de milhares de carros no centro da cidade, os TUB - Transportes Urbanos de Braga vão, uma vez mais, realizar viagens de ida e volta a um euro. Ao dispor da população vão estar seis autocarros conduzidos por uma equipa de 18 profissionais.

"Vamos dispor de três interfaces: um no Minho Center, outro no Estádio Municipal de Braga e o terceiro no E.Leclerc. As pessoas podem deixar as suas viaturas e apanhar um transporte público. Esses transportes, entre as 19h00 e as 21h00 vão acontecer de 10 em 10 minutos, a partir das 21h00 até às 05h00, de 5 em 5 minutos", explica a presidente do conselho de administração do TUB, Olga Pereira.

Em 2022, foram mais de 21 mil os passageiros transportados, um aumento de 162% em relação a 2019.

A sessão de apresentação do programa da Noite Branca contou com a presença do rapper português Piruka, que atua a 8 de setembro, no palco Avenida.

O intérprete de "Impossíveis" garantiu ter as "expectativas elevadas" para o evento bracarense. Quanto ao que o público pode esperar do espetáculo, Piruka diz, sem levantar o véu, que será "uma viagem por várias emoções".

Momentum Crew e Miguel do Mundo ajudaram, com as suas atuações, a levar um pouco da essência do que será a Noite Branca de Braga 2023.