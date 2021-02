"Em tendência decrescente." Portugal terá atingido pico a 29 de janeiro

Portugal está em confinamento desde janeiro © Miguel A. Lopes/Lusa

André Peralta Santos, da Direção-Geral da Saúde, abriu a reunião no Infarmed com uma intervenção sobre a situação epidemiológica do país. O médico da DGS salienta a trajetória descendente da pandemia em Portugal, com o pico a 29 de janeiro com 1669 casos por cem mil habitantes.

Com quatro gráficos que mostram a evolução da Covid-19 em território nacional, Peralta Santos sustentou que "a 9 de janeiro a epidemia estava em elevado crescimento". A 30 de janeiro, o mapa português estava, em grande escala, pintado a vermelho.

"Há um grande aumento da incidência na faixa etária a partir dos 80 anos", explicou.

O médico da DGS lembra que a incidência da pandemia explica a elevada pressão sobre os sistemas de saúde. André Peralta Santos indica que as hospitalizações estão a diminuir. Ainda assim, adianta que os internamentos em Unidades de Cuidados Intensivos "ainda estão sem uma tendência definida".

Quanto à mortalidade, André Peralta Santos salienta um decréscimo dos números em Portugal, depois de um elevado crescimento no início do ano. A região de Lisboa foi a mais afetado, de acordo com o dirigente da DGS.

"Nível de confinamento suficiente para inverter as tendências"

A nova variante do Reino Unido ocupa grande parte do território nacional, com um crescimento sustentado a partir de janeiro. Ainda assim, o médico da DGS garante que o "nível de confinamento parece suficiente para inverter as tendências", mesmo nas regiões dominadas pela estirpe britânica.

Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, explica, igualmente, que o período de confinamento foi determinante para a descida do Rt nacional.

As restrições à circulação ao fim de semana contribuíram para reduzir a incidência para metade a cada 33 dias e o fecho das escolas tiveram um impacto ainda maior - com a incidência a reduzir para metade a cada 9 dias.

Na última reunião do Infarmed, Portugal estava entre os países da Europa com maior Rt (em janeiro chegou a ter a maior Rt da Europa), "mas já está a iniciar um processo de decréscimo", ainda que com um valor de transmissibilidade ainda elevado, ressalvou Baltazar Nunes.

Portugal está entre os países com as medidas de contenção da pandemia mais restritas, incluindo no que diz respeito à mobilidade. "Estamos a cerca de 76% do nível máximo de confinamento registado em março do ano passado", explicou.

Entre o natal e ano novo já houve alguma redução de contactos, transversal a todas as faixas etárias.