Em vez de turistas, doentes Covid em hotéis do Algarve

Por Dora Pires 17 Novembro, 2020 • 18:58

São dois os hotéis em Alvor, no concelho de Portimão, que estão apenas à espera dos profissionais. "A Segurança Social está a recrutar pessoal mais administrativo, enquanto o Centro Hospitalar e a Saúde Pública vão fornecer profissionais de saúde", refere à TSF Jorge Botelho, o secretário de Estado que coordena no Algarve o combate à pandemia.

O Centro Hospitalar e Universitário do Algarve ainda está relativamente desafogado. A região é a que tem menos casos de infetados com Covid-19 e de vítimas mortais da pandemia (a 17 de novembro há 4238 pessoas infetadas e 36 mortes), mas já sabemos todos o suficiente deste vírus para prever que, de um momento para o outro, tudo pode mudar.

"É a pensar numa eventual mudança de cenário que estam0s a preparar esta unidade", Jorge Botelho espera que não sejam necessárias as 550 camas, mesmo que a situação se venha a agravar muito, e não se prevê para já o recurso a outras instalações.

"As entidades regionais têm feito um extraordinário trabalho a libertar camas nas unidades hospitalares. As pessoas têm sido acolhidas noutras instalações, mas a partir de agora podem ter acompanhamento com todas as condições nesta estrtura de retaguarda", Jorge Botelho tem a seu favor o facto de ter sido presidente da Câmara Municipal de Tavira antes de ser chamado ao Governo.

Um despacho do Ministério da Saúde pede a cada distrito que crie a suas próprias instalações para receberem os doentes que precisam de cuidados porque estão infetados, mas não têm onde recuperar em isolamento.

O modelo junta as Adminsitrações Regionais de Saúde, as Comissões Distritais da Proteção Civil e a Segurança Social. A articulação cabe aos secretários de estado que em cada região do país ficaram responsãveis pro fazer a ligação entre o governo e as estrrtutras regionais.