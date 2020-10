Embaixada pede a portugueses de visita a Itália que regressem rapidamente

Os números em Itália têm crescido há algumas semanas © William West/AFP

A embaixada de Portugal em Roma emitiu um aviso consular a aconselhar os portugueses que se encontrem em Itália "em estadia temporária, incluindo turistas e estudantes em programas de intercâmbio, a regressarem rapidamente a Portugal, sob pena de se verem retidos em território italiano".

Ao contrário do início da pandemia, em março, Itália tem estado nos últimos meses no grupo de países europeus com menos casos de Covid-19, mas os números têm crescido há algumas semanas.

A embaixada sublinha agora que "Itália tem registado um drástico aumento no número de infeções por Covid-19, sendo imprevisível a evolução da pandemia no país nos próximos dias".

Razões que levam a emitir este aviso onde se sublinha "a volatilidade do atual contexto e o risco de um súbito regresso ao confinamento generalizado, encerramento de fronteiras e suspensão de voos entre países europeus".

Caso fiquem retidos em Itália, a embaixada afirma que os portugueses que aí estão de forma temporária se arriscam não apenas a ficar retidos em território italiano, mas também a ter "escassas possibilidades de beneficiarem de apoio por parte das autoridades locais ou nacionais".