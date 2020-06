Embaixador britânico em Portugal senta-se ao piano e pede que "Lisboa não seja francesa"

Chris Sainty, embaixador do Reino Unido em Portugal © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O embaixador britânico em Portugal, Chris Sainty, não quis deixar passar em branco o dia de Santo António e voltou a sentar-se ao piano, uma das suas paixões.

Numa homenagem a uma das cidades mais bonitas do mundo, Chris Sainty pede que Lisboa não seja francesa. A música, celebrizada por Amália, começou por ser interpretada por Mirita Casimiro, na revista A Invasão. A composição é de Raul Ferrão.

Esta não é a primeira vez que o diplomata dedica as suas interpretações a momentos da realidade portuguesa. A viver em Portugal desde 2018, em abril deste ano, Sainty prestou homenagem aos funcionários do Serviço Nacional de Saúde e ao National Health Service, no seu país.

"Esta é para os mais corajosos de todos: os enfermeiros, cuidadores e médicos do NHS e do SNS", escreveu Chris Sainty no Twitter.

Também em abril, para assinalar os 46 anos do 25 de Abril, Sainty surpreendeu os seguidores com "Grândola Vila Morena" e "E Depois do Adeus".