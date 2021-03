Emissão especial, argumentos contra o desconfinamento e outros destaques da Manhã TSF

Direto TSF na Arena de Ovar © Tony Dias/Global Imagens

Quando passa um ano sobre o surgimento do primeiro caso de Covid-19 em Portugal, ouvimos na Manhã TSF testemunhos dos protagonistas do combate à pandemia e reportagens sobre as consequências da crise social, económica e sanitária. A emissão especial inédita ainda decorre e pode ser acompanhada em direto aqui:

O presidente da Câmara de Ovar, Salvador Malheiro, foi um dos intervenientes. Em entrevista à TSF, defende uma "discriminação positiva" do concelho, através de medidas de apoio à economia local superiores às implementadas no resto do país.

Já Mónica Bettencourt-Dias, diretora do Instituto Gulbenkian da Ciência, e Ana Valverde, diretora clínica do Hospital Fernando Fonseca, debateram as dificuldades do ano que passou, num olhar de aprendizagens para o futuro.

Esta manhã ficou também conhecida a mais recente sondagem da Aximage para TSF/JN/DN: O PS desliza dois pontos, o PSD estabiliza e o Bloco recupera o terceiro lugar. Chega, CDU e IL estão quase no mesmo patamar e o Livre dá sinal de vida.

O diretor de serviço de infecciologia do Hospital de Santo António, no Porto, alertou para o "perigo" que constituem as variantes já detetadas do coronavírus, considerando que "ainda é cedo" para abrandar as medidas de confinamento.

E um estudo recente feito por investigadores italianos, que analisaram os efeitos da vacina da Pfizerem profissionais de saúde, conclui que esta pode ser menos eficaz em pessoas com obesidade.