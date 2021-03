Veja as fotos da emissão especial dos 33 anos da TSF

Por TSF 01 Março, 2021 • 17:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em direto do Arena de Ovar, Fernando Alves esteve à conversa com autarca Salvador Malheiro, com o Coronel José Nogueira, com a vereadora Júlia Oliveira, com Bruna Trindade, Emanuel Oliveira, Pedro Correia de Miranda e Domingos de Andrade, diretor da TSF.

No Hospital de São João, no Porto, Artur Carvalho ouviu Fernando Araújo, presidente do concelho de administração do hospital, José Artur Paiva, diretor de medicina intensiva, e José Paulo Teixeira, capelão, Jorge Sousa, diretor do serviço de instalações e equipamentos, os internos Lucinda delgado e António Fernandes.

Nas redações da TSF, em Lisboa e no Porto, cantou-se os parabéns e partiu-se um bolo de aniversário, cumprindo todas as regras de segurança impostas pela pandemia de Covid-19.

Esta tarde pode ainda acompanhar em direto na TSF, a emissão conduzida por Nuno Domingues a partir do Centro de Apoio Militar - COVID19 (CAM), instalado no antigo Hospital Militar de Belém, em que terão a palavra Coronel José Baltazar, diretor do Centro de Apoio Militar Covid19, Major Sérgio Janeiro, diretor clínico, Laura Silveira, vice presidente do CD da ARSLVT e Duarte Cordeiro, Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, mas também Mariana Faria, médica, aspirante Monteiro, psicólogo, major enfermeiro Ferreira, e segundo sargento Miguel Amado, Fisioterapeuta.