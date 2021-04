Emissão Especial: Portugal a desconfinar. A TSF está na aldeia mais a Norte de Portugal

Cevide © Joaquim Pedro/TSF

A emissão especial da TSF arranca, esta manhã, em direto de Cevide, no concelho de Melgaço, o ponto mais a Norte de Portugal, com a coordenação de Fernando Alves, a reportagem da jornalista Ana Peixoto Fernandes e o cuidado técnico de Joaquim Pedro.

Fernando Alves recebe Helena e Mário Monteiro, os grandes "cicerones de Cevide"; Luís Tinoco, um dos últimos habitantes da aldeia; David Barbeiro, presidente da Junta de Freguesia de Cristóval; e Manoel Batista, presidente da Câmara Municipal de Melgaço.

Ouça aqui a 1.ª parte desta emissão especial, em direto de Cevide 00:00 00:00

Ouça aqui a 2.ª parte desta emissão especial, em direto de Cevide 00:00 00:00

Ouça aqui a 3.ª parte desta emissão especial, em direto de Cevide 00:00 00:00

Ouça aqui a 4.ª parte desta emissão especial, em direto de Cevide 00:00 00:00

Simultaneamente, os repórteres da TSF mostram-lhe como o país está a voltar ao movimento. A jornalista Rute Fonseca esteve, logo pela manhã, no regresso às aulas na Escola Secundária Filipa de Vilhena, no Porto, o jornalista André Oliveira falou com alunos do ensino superior, na Universidade de Coimbra, e o jornalista Eduardo Pinto esteve em direto da Loja do Covilhete, em Vila Real.

Ouça aqui a reportagem na Escola Secundária Filipa de Vilhena, no Porto 00:00 00:00

Ouça aqui as declarações à TSF de Jorge Gabriel, um estudante da Universidade de Coimbra 00:00 00:00