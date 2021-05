"Emocionado", Presidente da República evoca carreira da atriz Maria João Abreu

© Diana Quintela/ Global Imagens (arquivo)

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, evocou esta quinta-feira a atriz Maria João Abreu, declarando-se emocionado com a notícia da sua morte e considerando que se tornou uma figura familiar para muitos portugueses.

Maria João Abreu morreu hoje, aos 57 anos, noticiou a SIC, canal televisivo em que a atriz trabalhava.

Numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa "evoca, emocionado, Maria João Abreu" e escreve: "O humor, a emoção e a empatia ligam-nos aos outros, até aos outros que não conhecemos, como é o caso dos atores e das atrizes".

"Maria João Abreu, que nos deixou precocemente, escolheu essa abordagem, talvez por ser a abordagem que lhe era mais natural: a comédia, a projeção dos nossos afetos e dos nossos problemas, a proximidade humana", considera.

Marcelo Rebelo de Sousa recorda "a sua carreira como atriz de revista e como produtora, ao lado de José Raposo, bem como outras participações teatrais (com Filipe La Féria, João Lourenço e José Fonseca e Costa)".

Segundo o chefe de Estado, esse percurso, "mas sobretudo o seu intenso currículo em televisão (novelas, séries, programas de entretenimento e de comédia) tornaram-na uma figura que representava para muitos portugueses a familiaridade de quem está connosco porque se parece connosco".

"À sua família apresento, comovido, as minhas sentidas condolências", acrescenta o Presidente da República.

Nascida em Lisboa em 14 de abril de 1964, Maria João Gonçalves Abreu Soares iniciou a carreira profissional no teatro, uma paixão que nunca abandonou, mas a televisão foi o meio que a tornou mais popular, graças a produções como "Médico de família".

Em 30 de abril passado, a atriz sentiu-se indisposta durante as gravações da telenovela "A Serra" e desmaiou, tendo sido internada de urgência no Hospital Garcia de Orta, em Almada, com diagnóstico de rotura de aneurisma cerebral.