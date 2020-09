Empresa de trabalho temporário garantirá médicos em lares de idosos com surtos de Covid

Presidente do Instituto da Segurança Social afirma que os médicos só serão chamados para intervenções pontuais © António Pedro Santos/Lusa

Por TSF 30 Setembro, 2020 • 22:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Será uma empresa de trabalho temporário a garantir a presença de médicos, quando isso se justificar, no apoio a lares de idosos que se confrontem com surtos de Covid-19. As equipas de intervenção começam a funcionar na quinta-feira, mas com menos profissionais do que inicialmente previsto e sem a presença de médicos.

A ministra da Saúde admitiu, esta quarta-feira, que a maioria dos elementos destas equipas são profissionais designados como "ajudantes de ação direta". Rui Fiolhais, presidente do Instituto da Segurança Social, afirma que ao contrário de enfermeiros ou auxiliares, os médicos só serão chamados para intervenções pontuais e para isso foi contratada uma empresa de trabalho temporário.

"A presença de um médico poderá ser eventualmente necessária numa situação de urgência, mas na perspetiva de ter oportunidade de observar as rotinas e o funcionamento do tipo de respostas, permanecendo por um tempo relativamente curto na resposta social, no fundo funciona como um suplemento de avaliação da situação", explicou à TSF Rui Fiolhais.

As equipas de intervenção rápida nos lares de idosos resultam de um protocolo estabelecido no início do mês entre o Governo e a Cruz Vermelha Portuguesa.