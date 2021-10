Empresa dos Açores une biologia e tecnologia numa planta

É alta, esguia, verde, tem formato cilíndrico, mas não tem folhas, nem um vaso com terra. Está pousada numa base com um painel fotovoltaico a seus pés e faz parte do cenário da Câmara Municipal de Ponte Delgada, que recebeu, na semana passada, esta planta biotecnológica, pensada e produzida nos Açores.