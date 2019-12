Empresas de autocarros indignadas dizem que estão "em coma"

Veículo do grupo Espírito Santo - Autocarros de Gaia © André Rolo/Global Imagens

Catorze empresas de transportes de passageiros em autocarros estão indignadas com a decisão de Governo de dar mais dois anos para fazer os concursos públicos de concessão. Por lei essas concessões tinham de ser sujeitas, obrigatoriamente, a concurso público até 3 de dezembro de 2019, mas com pouco feito, à beira do fim do prazo, o Governo mudou a lei e prolongou a data por mais dois anos, mantendo as concessões para a exploração do serviço público do transporte de passageiros como estavam até aqui.

As 14 empresas que assinam o comunicado agora divulgado cobrem regiões onde vivem mais de 5 milhões de pessoas e dizem que o prolongar por tempo indeterminado do prazo (podem ser dois anos ou menos) cria "incerteza" e "precariedade" - neste momento ninguém sabe quando é que as concessões, entregues por entidades como as autarquias, "terminam de facto".

"Nenhum operador poderá fazer contratações de pessoal nem lançar planos de investimento sem saber o horizonte temporal em que vai continuar a trabalhar, o que leva à degradação da qualidade do serviço prestado às populações", diz o comunicado onde as empresas também se queixam da baixa atualização tarifária decretada pelo Estado para 2020 (+0,38%).

O texto é assinado pelas empresas de transportes Albano Esteves Martins & Filhos, Auto Viação Feirense, Auto Viação Minho, Auto Viação Pacense e Landim, Empresa Berrelhas de Camionagem, Empresa Transportes Gondomarense, Espírito Santo - Autocarros de Gaia, Grupo AVIC, Grupo Transdev, Litoral Norte - Transportes Rodoviários de Passageiros, Rodonorte - Transportes Portugueses, Rodoviária do Liz, Rodoviária do Oeste e Rodoviária do Tejo.

Um dos administradores de uma das empresas, Luís Espírito Santo (Autocarros de Gaia), explica à TSF que a situação é insustentável e naturalmente vai degradar o serviço.

As empresas afirmam que têm contratos com trabalhadores, autocarros que precisam de ser renovados e é normal que o serviço fique pior pois não podem investir sem saber quanto tempo terão a concessão de serviço público.

Luís Espírito Santo explica o problema.

"Faz sentido alguém dizer que vai trocar de empresa e depois não dizer quando o vai fazer?", pergunta o administrador da Espírito Santo - Autocarros de Gaia.

Valdemar Cunha, administrador do Grupo AVIC, acrescenta que as transportadoras só fazem este comunicado porque se sentem "desesperadas" e envolvidas num "drama" devido ao atraso dos concursos para as concessões.

O representante do Grupo AVIC fala em "cobardia", "falta de competência" e pede soluções urgentes pois "o mundo dos transportes está a ficar em coma".

O Grupo AVIC tem concessões do Porto ao Alto Minho e 210 autocarros a fazer serviço público, mas sublinha que há percursos que andam com apenas um ou dois passageiros, sendo claramente deficitárias.

Valdemar Cunha teme pelo futuro dos funcionários.

Em causa, neste protesto das empresas, está um diploma que alterou no final de novembro o Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, permitindo às autoridades prolongar até dois anos a manutenção dos títulos de concessão para a exploração do serviço público.