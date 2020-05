Empresas têm autorização para medir temperatura aos trabalhadores

O decreto estabelece que é expressamente proibido associar o registo do valor da temperatura à identidade da pessoa © Ampe Rogério/Lusa

Por TSF 01 Maio, 2020 • 21:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As empresas têm autorização para medir a temperatura aos trabalhadores antes destes entrarem no local de trabalho. A medida consta do decreto-lei n.º 20/2020, publicado esta sexta-feira em Diário da República, e entra em vigor a partir de sábado.

Se os trabalhadores registarem febre, de acordo com este decreto podem ser impedidos de entrar no local onde exercem a profissão. O decreto estabelece ainda que é expressamente proibido associar o registo do valor da temperatura à identidade da pessoa, exceto se a mesma autorizar.

A Comissão Nacional de Proteção de Dados, a 24 de abril, tinha considerado que as entidades empregadoras não poderiam recolher nem registar a temperatura corporal dos trabalhadores. No dia seguinte, o Ministério do Trabalho, em comunicado, fez saber que a medida poderia avançar desde que não se fixassem registos.