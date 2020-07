Encarregados de Educação devem encomendar manuais escolares "o mais cedo possível"

© Maria João Gala/Global Imagens

A Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação (CNIPE) recomenda aos encarregados de educação que encomendem os manuais escolares para o próximo ano letivo o mais cedo possível.

Isto depois de a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) ter afirmado que as editoras estão a travar "uma corrida contra o tempo" para pôr na rua os manuais escolares para 2020/2021.

Em declarações à TSF, o presidente da CNIPE, Rui Martins, lembra que este foi um "ano atípico", e o regresso às aulas promete sê-lo também, pelo que quando mais cedo for possível encomendar os manuais junto das livrarias "tanto melhor".

Rui Martins admite que devido à suspensão da devolução dos manuais escolares, tudo será "um bocadinho a correr", mas espera que até 14 de setembro tudo esteja resolvido.

Em comunicado, a APEL refere que a decisão do Governo "deixa às editoras um tempo curtíssimo para todo o trabalho relativo à impressão e distribuição dos manuais escolares para o próximo ano letivo, a começar pela compra urgente de matéria-prima para o efeito".



A associação sublinha que "as editoras vão recorrer a gráficas especializadas na impressão do livro escolar - cujas especificidades técnicas são mais complexas e exigentes - e, ao mesmo tempo, estão já a reformular os planos de produção, a reforçar as equipas das áreas gráfica e logística e os turnos operacionais".



"As editoras vão tentar fazer em pouco mais de um mês algo que, por regra, exige pelo menos quatro a cinco meses de trabalho. Ainda assim, será feito todo o esforço e todo o investimento no sentido de diminuir ao máximo os constrangimentos no abastecimento das livrarias", adianta a nota.



Também a APEL, recomenda às famílias para que efetuem as encomendas mais cedo possível, o que contribuirá para que editores e livreiros possam fazer os ajustes necessários no abastecimento do mercado.