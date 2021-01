Encerramento de escolas em cima da mesa, o "vírus horrível" e outros destaques da TSF

© Eduardo Costa/EPA

Afinal talvez seja preciso fechar as escolas. No dia em Portugal registou 219 mortos infetados com Covid-19 e mais de 14 mil novos casos, o Presidente da República admitiu - precisamente enquanto visita a escola secundária em que estudou - que a decisão de fechar ou não as escolas deve ser tomada "entre hoje ou amanhã".

Para decidir, há que ouvir os especialistas. É precisamente isso que o Governo faz esta quarta-feira: as ministras da Saúde e da Presidência reúnem-se com epidemiologistas para os ouvirem sobre o melhor caminho a tomar. O primeiro-ministro, António Costa, que foi a Bruxelas discursar no Parlamento Europeu será depois informado das conclusões.

A TSF falou com quem sabe. Muito. O Nobel da Medicina em 1996, Peter Doherty, escreveu em 2013 que havia sinais difíceis de ignorar e que esta era uma pandemia previsível. Mas, ainda assim, este é um "vírus horrível".

Nos Estados Unidos da América começou, esta quarta-feira, um novo capítulo. Donald Trump já não é presidente. Joe Biden teve Lady Gaga a cantar-lhe o hino nacional e viu a primeira mulher tomar posse como vice-presidente. A história do dia está toda aqui:

Por fim, os números de mais um dia para recordar pelas piores razões em Portugal. A pandemia está a crescer.