Encontrada bactéria de legionella nas torres de refrigeração da Longa Vida

Por Guilherme de Sousa 20 Novembro, 2020 • 22:11

Foi identificada a bactéria da legionella nas torres de refrigeração nas torres de refrigeração na unidade de Matosinhos da Longa Vida. Em comunicado enviado à TSF, a empresa esclarece que "não recebeu informação sobre a correlação entre a presença desta bactéria nas torres de refrigeração e a origem do surto que atingiu a região" do Grande Porto.

Na nota, a empresa "manifesta o seu pesar a todos os afetados pela ocorrência deste surto que veio causar bastante sofrimento na região Norte do País." A empresa acrescenta que "continuará a trabalhar com as autoridades até ao termo das investigações para descobrir a fonte do contágio."É uma prioridade não negociável", garante.

A Longa Vida lembra que desde o dia 11 deste mês que as suas torres de refrigeração estão desligadas por ordem da autoridade de saúde. É uma situação, explica a empresa, que "não impacta a qualidade e a segurança dos produtos que vende em Portugal."

Desde 29 de outubro, 85 pessoas foram diagnosticadas com a doença, das quais 14 continuam internadas e nove morreram.

A Câmara Municipal de Matosinhos garantiu estar a "acompanhar de perto e com preocupação o desenvolvimento do surto", considerando que, "independentemente do concelho onde se situem as instalações, o importante é que o foco tenha sido identificado e que esta situação possa, em breve, ser ultrapassada".

Na semana passada, o Ministério Público anunciou a abertura de um inquérito para investigar as causas do surto.