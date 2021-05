Encontrada droga na fuselagem de avião da TAP, morreu o ator Cândido Ferreira e outros destaques TSF

A polícia venezuelana detetou esta quarta-feira droga na fuselagem de um avião de carga da TAP © Leonel de Castro/Global Imagens

Por TSF 05 Maio, 2021 • 20:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A polícia venezuelana detetou esta quarta-feira droga na fuselagem de um avião de carga da TAP. A descoberta foi feita por cães pisteiros. A informação foi avançada pela RTP3 e confirmada pela TSF. A própria companhia aérea já confirmou, através de um comunicado, que foi encontrada droga na fuselagem de uma aeronave.

Na cultura, mais uma perda. O ator Cândido Ferreira morreu vítima de cancro. A informação foi confirmada à TSF pelo filho do ator, o realizador Ivo Ferreira.

O Novo Banco decidiu atribuir um prémio de 1,9 milhões de euros à equipa de gestão liderada por António Ramalho, depois de ter registado um prejuízo de mais de 1,3 mil milhões de euros em 2020. A decisão consta do relatório e contas do banco comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, noticiado pelo Expresso e lido também pela TSF.

Em reação ao pagamento de prémios do Novo Banco, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu que qualquer instituição financeira, ainda que privada, que recorra ao financiamento público deve ter essa realidade em conta aquando da tomada de decisões por uma questão de "bom senso" e sublinhou que "os portugueses estão atentos" à situação dos alegados prémios aos administradores do Novo Banco.

Já no que toca à situação dos trabalhadores de Odemira, Marcelo considerou necessário investigar "o que há de ilegal" e "se há algo de criminoso" na situação dos trabalhadores agrícolas imigrantes no concelho de Odemira, Beja, garantindo que está "a acompanhar a situação".

O Observatório dos Direitos Humanos e das Prisões do Conselho Regional de Évora afirmou que as condições dos trabalhadores agrícolas em Odemira, onde existe uma cerca sanitária devido à Covid-19, "envergonham" o Estado.

No Porto, a Torre de Controlo do Aeroporto autorizou a descolagem de um avião quando na pista ainda se encontrava uma viatura a realizar uma inspeção, admitindo tratar-se de "um equívoco", que vai ser investigado como um "incidente grave".

O seu cartão de cidadão caducou? Se tem mais de 25 anos, agora já pode renová-lo sem sair de casa, através da internet. Fique a par dos requisitos.

O Instituto Goethe vai mapear as marcas do colonialismo. ReMapping Memories Lisboa - Hamburgo foi lançado com um ciclo de debates e nos próximos dois anos vai reunir reportagens, testemunhos, imagens de arquivo e imagens que vão ficar guardadas num site que vai ser lançado em data ainda a determinar.