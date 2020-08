Encontrado corpo de jovem desaparecido desde domingo no Tejo

Praia da Ponta dos Corvos, no Seixal © Pedro Rocha/Global Imagens

O corpo de um jovem que estava desaparecido desde domingo à tarde no rio Tejo, quando ia a banhos na zona da Ponta dos Corvos, no Seixal, foi encontrado esta segunda-feira, avança o Comandante Regional da Polícia Marítima do Centro, Diogo Branco.

Diogo Branco adianta que o corpo foi encontrado a cerca de "15/20 metros do cais, no fundo [do rio], preso a um cabo".

As informações avançadas esta manhã, quando as buscas foram retomadas às 06h30, indicavam que nas operações de busca estavam empenhados "uma mota de água e uma embarcação da Estação Salva-vidas de Lisboa e uma embarcação do comando-local da Polícia Marítima de Lisboa para assegurar a interdição da área onde o Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima".

De acordo com um comunicado da Autoridade Marítima Nacional, o alerta do desaparecimento foi recebido cerca das 17h00, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa).