Encontrados 825 quilos de cocaína dissimulada em caixas de bananas

Cocaína estava escondida em embalagens de fruta

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu 825 quilos de cocaína, com elevado grau de pureza, dissimulada no interior de caixas de bananas, no âmbito do combate ao tráfico de drogas por via marítima.

A droga "tinha como destino final vários países do continente europeu", indica a PJ, em comunicado.

A operação envolveu meios da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes e da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária. Foi desencadeada "na sequência de informação recebida de congénere estrangeira, no quadro da cooperação policial internacional", segundo a PJ, que remeteu a prestação de mais esclarecimentos para a tarde, na sua sede, em Lisboa.