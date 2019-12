"Operação complexa e de risco." Prosseguem buscas por condutor desaparecido

Condutor de retroescavadora desapareceu em Castro Daire, no distrito de Viseu © Nuno André Ferreira/Lusa

A secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, fez, esta manhã, o ponto de situação da passagem da depressão Elsa por Portugal, destacando as operações de busca pelo condutor de uma retroescavadora, que desapareceu, esta quinta-feira, em Ribolhos, no concelho de Castro Daire.

"As operações continuam em curso, é uma operação muito complexa, que exige muitos cuidados de segurança para os próprios operacionais", apontou Patrícia Gaspar, em declarações aos jornalistas. "A zona em causa é muito escarpada e estamos a falar de um rio com uma corrente muito forte, e, portanto, neste momento, todo o cuidado é pouco."

A secretária de Estado garantiu que os operacionais "mantêm-se no terreno" e deixou uma palavra de segurança e tranquilidade sobre o modo como os trabalhos têm decorrido.

"O trabalho que está a ser feito no terreno tem sido absolutamente excecional. Estamos a falar de mais de 21 mil operacionais que estão a fazer tudo para responder com eficácia e prontidão às mais de seis mil ocorrências que se registaram nas últimas horas", afirmou Patrícia Gaspar.

Foram registadas 6.237 ocorrências em Portugal continental desde quarta-feira, na sequência do mau tempo, que provocou, até ao início desta manhã, 70 desalojados, dois mortos e um desaparecido, segundo a Proteção Civil. As principais ocorrências foram quedas de árvores, movimentos de terras, inundações e quedas de estruturas.

Condições meteorológicas são desfavoráveis

As condições meteorológicas são desfavoráveis, e há uma previsão para o agravamento do estado do tempo durante esta tarde, pelo que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil salienta a dificuldade e a complexidade das operações de busca.

"Há bastantes obstáculos, pedra e vegetação que tem vindo a ser arrastada pela corrente, portanto, a nossa progressão é sempre de acordo com a evolução dos caudais", adiantou o comandante da Proteção Civil no local. "É uma operação lenta, temos que ter grande paciência."

No terreno, estão, nesta altura, cerca de 50 operacionais, divididos em dois setores de buscas.

"Este trabalho está a ser complementado por equipas de estabilização da Força Especial de Proteção Civil e dos bombeiros de Castro Daire, que vão criar áreas de segurança que tentem colocar os mergulhadores e a unidade aquática na água", em cooperação com a Guarda Nacional Republicana (GNR), a Infraestruturas de Portugal e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Familiares do desaparecido estão a ser acompanhados

O presidente da Câmara Municipal de Castro Daire, Paulo Martins de Almeida, explicou, aos jornalistas no local, as circunstâncias do desaparecimento do trabalhador do município, esta quinta-feira.

"Devido às condições climatéricas, efetuámos uma série de intervenções de limpeza de taludes e barreiras que caíram nas vias de comunicação dentro do território do concelho. Era isso que essa máquina estava a chegar ao local para fazer, quando aconteceu o inesperado", relatou." A estrada é nacional mas, sendo em território do concelho, fizemos esse trabalho, de forma a garantir a segurança de quem nela circula".

O autarca garantiu que os familiares do homem desaparecido "estão a ter acompanhamento de perto", tanto por parte "da câmara municipal, como da equipa de psicólogos do INEM".

