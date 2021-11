Enfermeiros "chegaram ao limite" em Leiria. "Há pessoas que esperam 24 horas nas urgências"

© Global Imagens (arquivo)

Por Ana Sofia Freitas e Guilherme de Sousa 11 Novembro, 2021 • 01:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Não param de chegar pedidos de escusa de responsabilidade à Ordem dos Enfermeiros da zona centro. No total, já são mais de 630 pedidos registados pela Ordem. À TSF, Ricardo Correia de Matos, o presidente da secção regional do centro da Ordem dos Enfermeiros, afirma que os profissionais "chegaram ao limite".

"A situação da Leiria é dramática. O limite chega, o limite da exaustão física e da responsabilidade individual. E é aqui que entra esta ferramenta jurídica da escusa de responsabilidade. Neste momento, a equipa de urgência do Hospital de Leiria é composta por 129 enfermeiros, têm horas extraordinárias em défice cerca de 10 mil horas, que correspondem a 60 enfermeiros. Obviamente, que os meus colegas chegaram ao limite de exaustão", lamenta.



Ricardo Correia de Matos adianta que os utentes chegam a esperar 24 horas para serem atendidas no serviço de urgência do Hospital de Santo André, em Leiria. O responsável fala numa "disfuncionalidade grave". "Muitas pessoas fartam-se de esperar e abandonam a urgência. Por outro lado, temos relatos de pessoas que ficam mais de 24 horas a aguardar a primeira avaliação", disse, realçando que isto "coloca em causa" a vida das pessoas que se deslocam às urgências.

"O nosso apelo e o meu apelo pessoal é que sempre que trabalhem em situações de insegurança que façam a escusa de responsabilidade. É o único mecanismo que existe legal para proteger os profissionais."